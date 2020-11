Tentativa de assalto em correspondente bancário

CARATINGA – Na manhã da última sexta-feira (30), um correspondente do Banco do Brasil que fica na rua João Pinheiro, quase foi assaltado, no entanto, o autor fugiu depois que uma funcionária apertou o ‘botão do pânico’.

As vítimas contaram que ao abrir a agência foram surpreendidas por um indivíduo alto, moreno, bem vestido, trajando calça preta social, blusa jeans estampada, com detalhes de cor roxa, manda longa e dobrada, e sapato social, cor preta. Ele portava uma arma de fogo, aparentemente dois canos. O homem anunciou o assalto, informando que queria somente o dinheiro. Uma das vítimas disse que não tinha dinheiro no caixa e como estava dentro da cabine de segurança, acionou o ‘botão de pânico’, que fez muito barulho, assustando o autor, que fugiu sentido a Praça Cesário Alvim.

As câmeras da agência não filmaram a ação. Num hotel localizado nas proximidades, também há câmeras, porém, o responsável pelo sistema não se encontrava no hotel, mas a polícia iria ter acesso às imagens.

A PM recebeu informações sobre um suspeito no Morro do Escorpião, que foi abordado, mas as vítimas informaram não ser ele o autor.

Foi feito rastreamento, mas o autor não tinha sido localizado até o final dessa edição.