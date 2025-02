TENSÃO EM SALA DE AULA

Aluna pega faca e ameaça jovem em escola de Matipó

MATIPÓ – O vídeo que circula pelas redes sociais foi gravado na noite de quinta-feira (13), em uma sala de aula da Escola Estadual da Boa Vista, em Matipó. As imagens mostram uma discussão entre alunos. Em dado momento, uma jovem retira de dentro da mochila uma faca e vai em direção à estudante, ameaçando-a.

A vítima da ameaça, conforme vídeo, pega uma cadeira e é contida por pessoas que estavam na sala. A jovem que estava de posse da faca, também é contida por outras pessoas, mas, consegue se desvencilhar. Ela percorre a sala batendo o objeto em carteiras e, mais uma vez, é contida por terceiros que tentavam apartar a situação.

Por volta das 21h47, por meio de ligação, a Polícia Militar tomou conhecimento do fato. Consta no boletim de ocorrência que a vítima da ameaça, de 18 anos, acompanhada da mãe dela, estiveram à sede do Pelotão de Polícia Militar, em Matipó, relatando que havia sido ameaçada de morte, dentro da sala de aula.

Conforme o registro, a vítima informou sobre um desentendimento anterior com a investigada pelas ameaças. Nesta quinta-feira, para entender o motivo do desentendimento, a mãe da vítima foi à escola e entrou na sala de aula com o intuito de conversar com a estudante. De acordo com a PM, após a conversa, e conforme registros em vídeo, a aluna retirou da mochila a faca e iniciou as ameaças. Segundo boletim, a jovem foi contida pelo vice-diretor e outros funcionários da rede de ensino.

Na manhã desta sexta-feira (14), a Superintendência Regional de Ensino de Manhuaçu, por meio da Superintendente Vitória Magalhães, emitiu um parecer sobre o ocorrido.

“A Superintendência Regional de Ensino de Manhuaçu informa que ao tomar conhecimento, por terceiros, do vídeo que está circulando nas redes sociais, de uma situação que aconteceu ontem à noite, em uma Escola Estadual do Bairro Boa Vista, em Matipó, adotou as providências cabíveis de forma imediata. Entramos em contato com a diretora da escola para obtermos informações preliminares, e paralelamente, determinamos que o inspetor escolar fosse a unidade de ensino para a apuração dos fatos e a oferta de suporte necessário.

Adicionalmente, em equipe técnica da SRE está sendo encaminhada à escola, para uma análise detalhada da situação, a fim de garantir a adoção das medidas adequadas. A SRE de Manhuaçu reafirma seu compromisso com a transparência, segurança e qualidade do ambiente escolar, assegurando que todas as ações necessárias serão conduzidas com a devida responsabilidade.”

O motivo da desavença é desconhecido. As autoridades competentes seguem acompanhando o caso para a adoção das medidas necessárias.

Fonte: Portal Caparaó