“Tenho orgulho de Santa Bárbara”

Wilma Pereira fala sobre sua reeleição

SANTA BÁRBARA DO LESTE – Wilma Pereira (PP) foi reeleita em Santa Bárbara do Leste com 3.359 votos, junto da vice Elizabeth Costa Lélis, (MDB) a “Beth do Dr. Admardo”.

Na manhã desta segunda-feira (16), Wilma esteve na redação do DIÁRIO DE CARATINGA, onde falou sobre sua vitória, experiência na administração pública e expectativas para os próximos quatro anos.

Como a senhora avalia os últimos quatro anos de governo e também a sua vitória nessas eleições?

Foram quatro anos de grandes desafios, quatro anos difíceis à frente de Santa Bárbara do Leste. Foi muito importante o conhecimento que tenho da cidade e experiência que já tinha na administração pública, e agora a gente vê o nosso trabalho sendo reconhecido pelo povo nessa reeleição. É um momento muito especial pra gente, e de grande expectativa para os próximos quatro anos, mas de muita alegria também.

Como avalia sua campanha?

Quando nós viemos para nossa primeira campanha, nós trouxemos para a população a proposta de uma política totalmente diferente, de uma nova política, e hoje posso dizer que nossa reeleição, e essa larga vantagem de votos é uma forma que o povo disse sim a tudo que nós propusemos. Santa Bárbara teve uma campanha totalmente diferente, inclusive no restante da região, nós observamos com muito cuidado, todas as medidas, inclusive sanitárias, por causa da pandemia.

Para a senhora, a que se deve essa vitória expressiva?

Levei para população essa forma de governar onde o que prevalece é a verdade, não prevalecem as falsas promessas, onde se trabalha com total transparência e o povo disse sim a isso tudo. E me orgulho muito hoje do povo de Santa Bárbara, porque é o meu povo, sou de Santa Bárbara, e o povo ter aceitado essa forma tão exclusiva nossa, que muitas vezes no início foi criticada, muitas pessoas me veem com uma maneira dura de governar, pela austeridade, mas eu sempre quis trabalhar com a verdade de forma muito séria. Como eu disse na gestão, estamos à frente da administração e trabalhamos com o que não é nosso, estamos trabalhando com o que é público. Tenho muito respeito com a verba pública, pelos serviços públicos e nós tentamos fazer isso de forma muito igualitária para nossa população. Fazer chegar a toda população nossa políticas públicas, saúde, educação assistência social, de uma forma igualitária, garantir os direitos, demos maior visibilidade a nossa zona rural que é tão grande, demos um protagonismo de forma que ela nunca teve e como resultado tivemos o favoritismo em todas as urnas, ganhamos nas 27 urnas do município. Então isso é reconhecimento, motivo de orgulho, de alegria e até envaidecida eu fico.

Ao contrário de outros municípios, a senhora e sua vice Beth não romperam. Com o é a relação entre vocês?

Eu e Beth somos duas pessoas, dois seres humanos, que tem momento de fragilidade, de confrontos, de ideias diferentes, mas nos respeitamos demais, ouvimos muito o que a outra fala, prevalece o respeito e levamos isso pra nossa administração. A parceria dela foi fundamental para mim, é uma pessoa com quem posso dividir a responsabilidade.

O que Santa Bárbara pode esperar para os próximos quatro anos?

O povo pode esperar uma pessoa que luta por ele, que não desiste e que fará de tudo para que se cumpra nosso plano de governo. Acredito que Deus abre portas pra tudo na minha vida e creio que vai abrir portas pra eu cumprir tudo que prometi ao nosso povo.

E o que a senhora achou da formação da Câmara?

Estou muito feliz. Conseguimos três dos nove vereadores, mas sempre governei junto com a Câmara, é nossa parceira e aliada.