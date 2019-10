“Tenho o sonho de voltar a andar”

Conheça a história de José Marcos, que ficou paraplégico após um acidente de trabalho. Campanha busca tratamento com células tronco na Tailândia

CARATINGA- Em 2013, José Marcos Lopes de Faria, 45 anos, viu sua vida mudar completamente. Após um acidente de trabalho, que lhe deixou paraplégico foi preciso se acostumar a uma rotina marcada por muitas dificuldades. Mas, apesar do sofrimento, o morador de Dom Modesto ainda carrega consigo a esperança. Histórias de pessoas da região que conseguiram fazer tratamento com células tronco na Tailândia enchem os olhos e o coração de fé.

O DIÁRIO DE CARATINGA foi até o local para conhecer a história de José Marcos. A família é bastante unida e tem lhe incentivado e motivado. Ele se recorda de como foi o dia do acidente. “Estava trabalhando, o menino deu uma marretada no pé do pilar, quebrou um pedaço e bateu no meu capacete, me jogou pra trás e eu quebrei minha coluna”.

De lá para cá, tudo mudou completamente. Ele explica que praticava esportes, era muito trabalhador e a notícia de que estava paraplégico foi um choque. “Eu fiquei mais ou menos 40 dias em coma, desse tempo não lembro nada. Só lembro mesmo do acidente, quando eu caí, bati no chão e quebrei minha coluna. Falei com o rapaz que estava doendo muito, ele me pediu para levantar os braços, levantei. Mas, as pernas eu não conseguia levantar. Vim pra Casa de Saúde, hospital, minha vida mudou bastante, não trabalhei mais, não joguei mais bola, nem mais sinuca. Agora fico mais é parado, mas o apoio da minha família foi fundamental”.

A CAMPANHA

Mel, Vitória Emanuele, Ana Júlia, Túlio… Foram muitas histórias de pacientes da região que fizeram campanhas para arrecadar o valor necessário ao custeio de um tratamento na Tailândia. Os relatos são de uma evolução surpreendente, mas tudo isso só foi possível graças à solidariedade de muitas pessoas que abraçaram estas causas.

É tomando por exemplo essas histórias inspiradoras, que José Marcos almeja realizar o mesmo tratamento. Para isto, uma campanha está sendo iniciado em parceria com Manoel Pedrozo, o ‘Manoel Bruto’.

José Marcos está esperançoso e é enfático ao dizer: “Tenho o sonho de voltar a andar”. Acrescenta, que acredita nos corações solidários. “Eu vi falar desse tratamento e me interessei. Mas, é muito caro, realmente preciso da ajuda das pessoas”.

Silvelaine Lopes de Faria já começou a buscar parcerias para realizar o sonho do irmão. Com gratidão, ela frisa o quanto a notícia sobre esse tratamento tem motivado José Marcos. “Já estamos conversando com alguns empresários de Caratinga, inclusive o dono do Irmão Supermercados, o Ary, também está apoiando a gente com essa casa. Meu irmão trabalhou para ele muitos anos, então ele disse que apoia a gente. Estamos com esperança que meu irmão volte a andar, ele jogava bola, tinha uma vida ativa e de repente ficou tudo completamente diferente. Contamos com a ajuda de vocês para ajudar a juntar esse dinheiro pra ele conseguir fazer o tratamento na Tailândia, fica em aproximadamente R$ 140 mil, um custo que não temos condição de arcar sozinhos”.

Manoel Bruto foi conhecer a história da família e decidiu dar início à campanha. “Há algum tempo, a Sandra irmã dele me procurou, pedindo se a gente poderia olhar o procedimento de levá-lo para a Tailândia para o tratamento. Peguei algumas dicas e de lá para cá tenho procurado. Agora, acho que é a hora de começar a correr atrás do primeiro evento, porque são vários para custear o valor. Vim conhecer o Marquinhos, tomei um café com ele aqui e a história dele é muito comovente, era um cara ativo demais, que trabalhava com obras e de repente viu a vida virar no avesso, ficar dependente de várias coisas e financeiramente falando também não pode nem se comparar ao que ele tinha. E essa vontade de querer voltar a andar acabou mexendo comigo com certeza”.

O primeiro passo será a realização de um evento, mas outras iniciativas serão realizadas, como afirma Manoel. “Estamos sempre fazendo eventos voluntariamente e tem dado certo, essa causa é nossa com certeza. Já estou planejando o local, o evento já posso até falar o que vai ser, um Encontro de Violeiros, onde toda renda será revertida para o tratamento dele; e também vamos fazer alguns shows de prêmios. Desde já quero pedir a todos os empresários, comerciantes, que vamos mobilizar e formar essa corrente. Rapidamente, se a gente conseguir vamos levar esse cara pra lá, se Deus quiser vai voltar a jogar bola e feliz da vida, voltar aquele sorriso, pois tenho sentido ele meio triste ultimamente e não quero ver isso, quero ver ele feliz”.

O organizador da campanha aproveitar para registrar seus agradecimentos. “Quero agradecer ao Diário de Caratinga também pela disponibilidade de ter vindo aqui. E também já quero agradecer o parceiro Irmão Supermercados que tem feito um trabalho muito bacana na sociedade e já abraçou essa causa com a gente. É um parceiro de primeira e através dele vai vir vários”.

Além dos eventos, também foi disponibilizada uma conta para quem desejar contribuir com qualquer valor: Caixa Econômica Federal, agência: 0106, Operação: 013, Conta: 189939-0 em nome de José Marcos Lopes de Faria.

A família também está à disposição para receber aqueles que quiserem conhecer José Marcos. Eles residem à Rua Raimundo de Souza Cruz, 86, Dom Modesto. Mais informações sobre a campanha estão disponíveis com Manoel Bruto pelo telefone (33) 99964-3890.