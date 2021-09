“Tenho medo de morrer”, diz mulher com infecção no ouvido

Poliana da Cruz Souza, 34 anos, pede ajuda para fazer uma cirurgia

CARATINGA – Poliana da Cruz Souza, 34 anos, teve que deixar a profissão de manicure depois que uma inflamação que estava em seu ouvido, que segundo ela, atingiu todo o lado esquerdo da cabeça.

Poliana conta que quando tinha 12 anos estourou a cartilagem do ouvido quando estava fazendo a limpeza. “Estava limpando o ouvido, a minha colega chegou e bateu, cheguei a desmaiar, não vi mais nada, sangrou muito. Fiz o tratamento e na época os médicos liberaram, e disseram que não precisava operar”, disse.

Passado o incidente, há três anos Poliana começou a sentir fortes dores de cabeça, mas sempre que consultava os médicos diziam que era enxaqueca ou sinusite, no entanto ela tomava remédios e o problema não era resolvido.

Foi então que a manicure resolveu fazer uma tomografia e foi contatado que ela estava com uma infecção no ouvido esquerdo. “Fui a Belo Horizonte para uma consulta particular, onde o médico disse que eu precisava operar e que ficaria em R$ 7 mil, falou que se eu tivesse o dinheiro faria os exames e operaria no outro dia, aí falei que não tinha condições de pagar, porque nem trabalhando estava. Venho passando muito aperto porque não posso trabalhar, tenho um filho para criar, ele tem deficiência intelectual. A infecção atingiu o lado esquerdo da cabeça, nesses dois anos que estou esperando conseguir uma cirurgia, fiz outra tomografia, e mostrou que a infecção está mais espalhada que na primeira”, conta Poliana.

Quando a reportagem chegou à residência de Poliana, por volta das 9h dessa quarta-feira (1), ela estava deitada, pois tinha sido levada para a Upa (Unidade de Pronto Atendimento), novamente sentindo dores de cabeça.

Poliana sente muita pressão na cabeça, e por algumas vezes o ouvido sangra. “Não posso pegar uma sacola de arroz, dá uma pressão na cabeça, desmaio, e sangra. Já procurei vereadores, que ajudaram com alguns remédios. Na secretaria de Saúde falaram que não tinha convênio, porque só faz a cirurgia fora, em Belo Horizonte, eu não pude deixar os papeis lá porque sempre tenho que ir pra UPA por causa das dores, então não sei mais o que fazer”, lamenta a manicure.

CIRURGIA

Poliana disse que precisa da cirurgia urgentemente, pois tem medo de morrer e não poder cuidar do filho. “Não aguento mais, não consigo tomar os remédios, evacuo sangue. Preciso da cirurgia, sou manicure, mas não consigo trabalhar, meu lado esquerdo está estranho não consigo firmar, o médico falou que é da infecção. Preciso muito que me ajudem para fazer essa cirurgia, não sei se vai sair pelo SUS, ou se cada um que estiver ouvindo essa mensagem vai me abençoar, preciso fazer essa cirurgia com urgência, porque tenho um filho para criar, quero trabalhar, dar um futuro melhor pra ele, tenho medo de morrer”, afirmou Poliana.

A renda que Poliana tem atualmente é da pensão que recebe do filho, que segundo ela vai para os medicamentos dele, e do auxílio do governo, que usa para seus remédios.

Para quem puder ajudar Poliana de alguma forma, ela reside na rua Coronel Chiquinho, número 89, na Comunidade Santa Isabel, e o telefone para contato é (33) 99910-4934. “Preciso de muitas coisas como alimentação, medicações, enquanto espero a cirurgia, ficarei muito agradecida a quem puder me ajudar”, disse Poliana.