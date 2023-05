Tenente do Corpo de Bombeiros é morto a tiros pelo colega de trabalho

O tenente do Corpo de Bombeiros Militar Rafael Alves Veloso, de 42 anos, foi morto a tiros, na manhã desta sexta-feira (5/05), quando saía de casa para o trabalho, no Bairro Ibituruna, área de classe média/alta, em Montes Claros, no Norte de Minas. A autoria e a motivação do homicídio ainda estão sendo investigadas pela Polícia Civil.

O crime provocou grande repercussão na cidade-pólo do Norte de Minas. Conforme informações da Polícia Civil e de familiares da vítima, o suspeito do assassinato é um colega de trabalho do militar. Ele está sendo procurado pelas forças policiais.

O comando do 7º Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar de Montes Claros, onde Rafael Veloso era lotado, divulgou nota de pesar pela morte do tenente. Na nota, a corporação lembra que a vítima foi baleada “por disparos de arma de fogo enquanto saía para o trabalho.

“O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais se solidariza e presta apoio à família, além de seguir acompanhando as investigações sobre as circunstâncias do crime em conjunto com as Polícias Civil e Militar”, diz a nota.