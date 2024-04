Tendência de mercado: Rede de Ensino Doctum amplia catálogo de cursos de pós-graduação online

CARATINGA – Os cursos de pós-graduação lato sensu a distância atraem cada vez mais profissionais interessados em se especializar para o mercado de trabalho. Dentro desse tipo de pós-graduação, estão os cursos de especialização e Master of Business Administration (MBA).

Entre 2019 e 2023, as pós-graduações na modalidade de ensino a distância (EAD) cresceram 479%. Em 2023, os cursos de especialização EAD passaram a representar 55% do mercado, enquanto os cursos presenciais apenas 45%. Quase 75% discordaram que uma especialização EAD não atenda às expectativas dos alunos.

Os dados são da Pesquisa de Pós-Graduação (Lato Sensu) 2023 divulgada em novembro do ano passado pelo Instituto Semesp, entidade que representa mantenedoras de ensino superior do Brasil. Desde 2018, a Rede de Ensino Doctum, uma das maiores instituições privadas, oferece cursos de pós e MBA 100% online e acompanha essa tendência de mercado.

Buscando ampliar seu portfólio de ofertas, mais cinco novos cursos de pós online acabaram de chegar ao catálogo da Rede Doctum. São eles: Neurociência; Psicologia Jurídica e Avaliação Psicológica; Direito Digital; Anatomia e Fisiologia Humanas; e Educação para a Saúde Mental e Bem-Estar.

“A partir das tendências do mercado, a Doctum não só ampliou o seu número de pós-graduações, como também diversificou objetos de aprendizagem para melhorar a experiência educacional dos alunos. Ao mesmo tempo, passou a oferecer cursos gratuitos com certificações, além do certificado digital da pós ao final do curso. Tudo isso para o aluno ganhar destaque em um mercado altamente concorrido e que busca profissionais cada vez mais qualificados”, destacou Sander Neves, diretor acadêmico da Rede.

A Doctum possui em seu catálogo mais de 420 cursos de pós e MBA. Todos são devidamente credenciados pelo Ministério da Educação (MEC). Os cursos contam com videoaulas, videodicas, livros digitais, atividades online e professores qualificados. Os conteúdos ficam disponíveis em uma plataforma de aprendizagem e o aluno pode se formar em até 6 meses.

Para receber o certificado de conclusão, não é preciso fazer o trabalho de conclusão de curso (TCC), ou seja, entregar artigos ou pesquisas acadêmicas. Desde uma resolução de 2018, do MEC, o TCC passou a não ser mais uma exigência.

O certificado EAD é igual ao do curso presencial e tem o mesmo reconhecimento do MEC. O Centro Universitário Doctum de Teófilo Otoni (UniDoctum), uma das unidades que fazem parte da rede, é que emite o certificado.

O crescimento da modalidade EAD nos últimos anos é atribuído, principalmente, aos avanços tecnológicos. Quem acredita que o ensino a distância tem qualidade inferior ao modelo presencial está enganado, o que muda é apenas o formato. O MEC utiliza os mesmos critérios para avaliar e reconhecer os cursos presenciais e a distância.

O EAD tem ganhado maior espaço e mais adeptos a cada ano. A flexibilidade para estudar nos dias e horários adequados à rotina, mensalidades mais acessíveis, economia de tempo e qualidade de ensino são os principais motivos que levam as pessoas a optarem por uma pós EAD.

Além de outras vantagens que a pós pode proporcionar, como desenvolver habilidades, ficar à frente dos concorrentes, conquistar novos cargos, conseguir salários mais altos, aumentar o nível de empregabilidade, mudar de carreira e passar em um concurso público.

De 2018 para cá, a Doctum já certificou milhares de perfis profissionais, que atuam em todas as partes do país, e segue investindo nessa tendência de mercado. Hoje ingressar em uma pós é sinônimo de investimento e não um gasto, assim como qualquer outro curso de educação.