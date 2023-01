Temporada CETTATIC começou com tudo

Associação Desportiva Cettatic, Cettatic Sports, inicia a temporada com a sequência do torneio interno soccer Tigre. O torneio é para integração dos alunos da escolinha, foi dividido em três blocos, assim abrangendo todas as idades. O campeão do Bloco 1 foi a equipe dos Caveiras: Hugo, Lucas, Augusto e Pedrinho; a faixa de idade foi entre 10 e 12 anos. Bloco 2 começa na próxima semana com a faixa entre 07 a 09 anos.

Os alunos de competições federadas retornam às atividades e terão uma mini pré-temporada. Os goleiros receberão o professor Gabriel Abreu de Belo Horizonte, com passagem na base do Cruzeiro e criador da Gag Goleiros. Ele estará em Caratinga nos dias 28 e 29 ministrando treinamento para os goleiros da equipe. No dia 29, dentro da pré-temporada, os pais dos alunos atletas terão uma palestra com o Dr. José Martins Junior, onde o tema será a relação dos pais com seus filhos atletas no alto rendimento esportivo.