Parceiros buscam doações para montagem de abrigo provisório para acolher pessoas em situação de rua

CARATINGA- Diante da previsão de frente fria para os próximos dias, a Prefeitura de Caratinga, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, em parceria com as demais secretarias, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, e instituições não governamentais, inicia hoje a campanha “Tempo Frio, Coração Quente”, que tem como objetivo arrecadar doações que serão destinadas ao abrigo temporário que está sendo montado no Polo UAB (Universidade Aberta do Brasil), para acolher pessoas em situação de rua.

As doações, que podem ser de alimentos, roupas, colchões, cobertores, entre outros, devem ser entregues no Pelotão do Corpo de Bombeiros Militar de Caratinga.

Aquelas pessoas que não puderem se deslocar para realizarem a entrega, podem entrar em contato com a equipe da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, através do telefone (33) 3329-8115.