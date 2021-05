Estudantes, professores e comunidade da Escola Estadual Sinfrônio Fernandes lançam livro de relatos sobre a pandemia

CARATINGA- Tempo de reflexão. Este é o nome do livro lançado pela Escola Estadual Sinfrônio Fernandes, de autoria de estudantes, professores e comunidade escolar.

André Freitas, diretor da escola, explica de que forma este trabalho foi desenvolvido. “É um dia de muita alegria para nossa escola, para toda a comunidade escolar, pois, estamos fazendo o lançamento de uma obra construída com a colaboração de todos os membros da comunidade, pais, alunos, professores, servidores da escola, justamente no momento que é único na nossa experiência escolar, em que tivemos que reaprender a ensinar à distância. Tivemos que monitorar aluno de casa, participação da família. Tivemos como proposta de um projeto desenvolvido no ano passado, em parceria com a Secretaria de Educação e a Fundação de Desenvolvimento Gerencial, em que uma das ações era justamente a escrita de relatos sobre a vivência da pandemia, como afetou a vida deles e o desenvolvimento escolar”.

Foram publicados 64 relatos. A capa do livro é de autoria do aluno Davi Moura, da Educação Especial. “Ele tem autismo e uma grande habilidade com desenho. Ele se propôs a fazer e mandamos para a gráfica, fizemos alguns ajustes, mas, o trabalho de construção da capa, escolha do título, os textos, tudo tem envolvimento da comunidade”.

Em relação aos relatos, André explica que o maior sentimento expressado pelos textos é a angústia. “Estávamos com uma expectativa de que fôssemos viver um momento de dois, três meses e já completamos um ano em que os alunos estão afastados da escola, não tendo aquele contato direto com o professor, fisicamente, não podem vir à escola para participar de atividades pedagógicas. Isso gera uma insegurança das famílias, por mais que tenhamos uma assistência remota, não é a mesma coisa do atendimento presencial. Percebemos que os pais gostariam muito que tudo isso passasse, acabasse, mas, estamos enfrentando as coisas à medida que elas vão acontecendo”.

Uma das ações que visa a segurança alimentar dos alunos e das famílias é a distribuição do kit merenda. Durante esta ação, os livros serão distribuídos, como explica. “Temos uma previsão de começar nesta quinta-feira a distribuição e cada família que vier para a escola fazer a retirada desse kit vai também receber um exemplar”.

A especialista Rose Miranda também participou do livro e destaca a importância da elaboração do livro. “No momento em que foi reunida toda a equipe, direcionada a esse projeto, todos os professores atenderam de imediato ao chamado da escola. Os alunos também, a cada atividade que a gente passava, eles abraçavam. O que nos chamou atenção foi a grande participação, entusiasmo dos alunos. Eles participaram de vários concursos para elaboração e confecção deste livro”.

O professor de Ciências, Emanuel Dias, foi o responsável por desenvolver uma estratégia que facilitasse a interação dos autores do livro, para recebimento de textos e correção. “Foi uma forma de aproximar os alunos das escolas, de nós professores e levar uma produção útil para a sociedade, para a longo prazo ser um registro histórico. Todo esse processo de gerenciamento precisou ser organizado dentro de um sistema, onde eles pudessem inserir esses textos para serem organizados, bem como a votação de capa e título”.

ORGANIZAÇÃO

André Luís de Almeida Freitas

Emanuel de Oliveira Dias

Rogério Pires Severino

Rose Helena de Almeida Miranda Lacerda

Sônia Ângela de Oliveira

Vanusa de Cássia Pinto Costa

AUTORES

Estudantes, professores e comunidade da Escola Estadual Sinfrônio Fernandes

REVISÃO GERAL

Emanuel Dias de Oliveira

Rogério Pires Severino

Sônia Ângela de Oliveira

Vanusa de Cássia Pinto Costa

CAPA

Davi Ferreira Moura

ILUSTRAÇÕES

Nayara Priscila da Silva Andrade