Telefonia móvel e acesso à internet para povoados e distritos da região

Programa Alô, Minas! contempla áreas rurais de Caratinga, Imbé de Minas, Inhapim e Piedade de Caratinga

DA REDAÇÃO- O Programa Alô, Minas! objetiva dar mais capilaridade a cobertura de telefonia móvel no Estado, buscando atingir a população com maior vulnerabilidade social residente em novos distritos, comunidades ou povoados. Povoados e distritos da região estão na lista de contemplados.

“O projeto se mostra como uma iniciativa que permeia a inclusão tecnológica, integração regional das populações das localidades de Minas Gerais e oportunidade de acesso às inovações e serviços mais atualizados que estão presentes em nossa sociedade”, descreve a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais.

Terão ampliada a cobertura de telefonia móvel e internet as seguintes áreas rurais dos municípios de: Caratinga (Cordeiro de Minas e Povoado Suíço); Imbé de Minas (Córrego dos Manducas e Graçópolis); Inhapim (Comunidade do Taquaral) e Piedade de Caratinga (Córrego de Santa Luzia).

Os municípios que aderirem ao Programa tem como responsabilidades prover e disponibilizar terreno para operadora de prestação de Serviço Móvel Pessoal (SMP) vencedora do chamamento público para construção e instalação da torre de telefonia (ERB – Estação Rádio Base) por período de 20 anos de acordo com os aspectos técnicos para cobertura do sinal segundo informações da operadora. Além disso, construir e manter acesso para deslocamento até a torre de telefonia (ERB – Estação Rádio Base) e empenhar esforços para a tramitação ágil e aprovação, junto aos órgãos competentes, de requisitos, condicionantes e fiscalização como licenciamento ambiental municipal, emissão de alvarás de construção e aprovação nos Conselhos que haja órgão municipal.