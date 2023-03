Telefonia celular no topo de reclamações no Procon de Caratinga

CARATINGA- Desde 2014 a telefonia celular segue no topo de reclamações no Procon de Caratinga. Nos anos de 2012 e 2013, quando os dados começaram a ser registrados no sistema, as financeiras representavam as principais queixas no órgão.

No ano de 2022, o Procon de Caratinga realizou 2.272 atendimentos. Destes, 585 são ligados à telefonia celular, sendo o principal problema a cobrança indevida/abusiva. Em seguida estão os bancos, telefonia fixa e cartão de crédito. Muitos usuários também relataram cobrança abusiva mediante constrangimento/ameaça, problema com crédito consignado e contrato/rescisão unilateral.

Quanto ao perfil do consumidor, os públicos mais presentes têm entre 61 e 70 anos (26,20%), 51 e 60 anos (20,47%). Mulheres representam 50,13% e homens 49,87%.

Consumidor.gov.br

Em 2022, o atendimento por meio da plataforma Consumidor.gov.br contabilizou 370 reclamações em Caratinga.

Dentre os assuntos mais reclamados, no topo, serviços de entrega/delivery, cartão de crédito/cartão de débito e aéreo. Os problemas estão ligados, principalmente, a dificuldade/atraso na devolução de valores pagos, oferta não cumprida e cobrança indevida/abusiva para alterar ou cancelar o contrato.