Prefeitura realiza testes para implantação de varrição mecanizada

CARATINGA- A Prefeitura de Caratinga está investindo em tecnologia na limpeza urbana. Os testes para utilização do caminhão que será utilizado na varrição mecanizada foram realizados na tarde desta segunda-feira (10), nas imediações da Praça Cesário Alvim.

Conforme o secretário de Meio Ambiente e Serviços Urbanos, José Carlos de Souza, a varredeira mecânica foi adquirida pela Prefeitura Municipal de Caratinga, através de convênio com o consórcio de municípios. “Visa criar maior capacidade de atendimento das necessidades da população com limpeza de qualidade e maior eficiência. Caratinga, mais uma vez, está inovando, apresentando uma ferramenta importante para melhoria da qualidade do serviço de limpeza urbana e aumentando a nossa capacidade de atendimento na demanda da sociedade como um todo”, afirma.

José Carlos enfatiza que o caminhão foi colocado em ação ontem, para avaliar questões logísticas de utilização. “Temos desenvolvido uma boa qualidade na limpeza urbana do município e esta ferramenta é mais uma alternativa para complementar e melhorar a qualidade do serviço, que nossa população demanda e é merecedora. Estamos realizando um teste, com a finalidade de adequar o tempo de utilização da máquina, o posicionamento do equipamento nas ruas; fazer com que o serviço seja executado com eficiência e eficácia, sem atrapalhar a vida da sociedade. A normalidade do fluxo de pessoas na cidade”.

A proposta é utilizar a máquina em ambientes de melhor acessibilidade. “Mais baixos, que não tenham muita elevação e no momento de menor fluxo de veículos, para não incomodar, atrapalhar o fluxo de pessoas”.

O CAMINHÃO

Lusmar Maria Silva, auxiliar administrativo da Rio Novo, empresa responsável pela limpeza urbana de Caratinga, explica os investimentos que têm sido realizados nesta área na cidade. “A Rio Novo, visando a melhoria dos serviços prestados, não mede esforços de investir em novas tecnologias. A exemplo disso, no ano passado mesmo, foi substituída a coleta nas ruas de difícil acesso, que eram feitas com tração animal, pelo trator coletor. E hoje apresentamos à cidade a varredeira, um método de varrição mecanizada, que visa otimizar o atendimento, principalmente, nas ruas de maior tráfego de veículos”.

De acordo com Lusmar, o equipamento dispõe de escovas e um suporte de sucção, que ao mesmo tempo que realiza a varrição, vai “sugando” todos os resíduos. “A vantagem na utilização desse equipamento é mesmo a otimização do serviço. Hoje, nas nossas ruas aqui do centro, esse serviço é feito via coleta manual e sabemos que nosso comércio se concentra na área central da cidade, o que faz com que o fluxo de veículos seja intenso e acaba às vezes, em certos momentos, prejudicando a varrição. A varrição mecanizada agiliza os serviços prestados”.