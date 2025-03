UNEC inaugura laboratório de simulação realística para cursos na área de saúde

CARATINGA – Com tecnologia de ponta, a Fundação Educacional de Caratinga (FUNEC), que mantém o UNEC, inaugurou, na última segunda-feira (24), o Laboratório de Simulação Realística – um dos mais modernos de Minas Gerais. Com isso, a instituição reforça o seu compromisso com as áreas da Saúde, da Pesquisa e do Desenvolvimento.

Inspirada em práticas da aviação, esta tecnologia evidencia o impacto do avanço científico em diversas áreas do conhecimento. E, a partir de agora, essa novidade faz parte da realidade do Campus II da FUNEC, elevando a qualidade do ensino para os cursos da área da Saúde.

A chegada do Simulador de Paciente de Palpação SimMan marca um avanço no aprendizado dos acadêmicos. O equipamento simula um paciente real, com um sistema computacional avançado que reproduz reações físicas detalhadas, como palpitações, falas e sintomas. Uma ferramenta essencial para tornar o ensino mais imersivo e próximo da realidade clínica.

A combinação “ensino / tecnologia” permite um aprendizado mais dinâmico e eficiente. As simulações realísticas promovem maior imersão nas disciplinas práticas da anatomia humana, contribuindo para o aprimoramento no diagnóstico de quadros clínicos, sempre com ética e profissionalismo.

“Principalmente, na área pedagógica, esse laboratório tem uma enorme relevância no que se refere ao ensino-aprendizagem. Então, ele possibilita ao nosso aluno simular várias situações realísticas nesses manequins. Esse momento é realmente marcante para a nossa instituição porque mostra um avanço tecnológico não só para o curso de Medicina mas para os demais cursos da área da Saúde.”, disse a pró-reitora de Ensino, Raquel Carvalho.

O compromisso com um ensino de excelência também se reflete na parceria e no comprometimento da FUNEC em atender os mais altos padrões do Ministério da Educação (MEC). Sanderson Dutra, diretor executivo da Fundação, destacou a importância desse novo laboratório para a formação acadêmica: “O ganho para os alunos é fantástico. Nós fomos a Belo Horizonte, ao Vale do Aço, a Vitória (ES), visitamos outras instituições que têm o curso de Medicina e percebemos que, todas elas, trabalham com essa tecnologia. Isso porque o aluno, antes de chegar ao paciente, simula em um manequim, que é muito realístico. Isso traz para o aluno prática, conforto e confiança.”

Além da sala inaugurada, que recebeu sua primeira aula inaugural na quarta-feira (26), outras também serão equipadas com os manequins de simulação. O laboratório conta com uma estrutura completa, incluindo salas de apoio e monitoramento, proporcionando um ambiente ideal para a condução das aulas práticas.

Este é um projeto que se concretiza com um propósito central: aliar Educação e Saúde. O presidente da FUNEC, Monir Ali Saygli, relembrou a trajetória da Fundação e os desafios superados para alcançar a excelência educacional em Caratinga: “É interessante olhar para trás e ver a evolução. Eu lembro quando tudo começou, com a compra de um terreno. E, agora, fazer parte deste momento, com a implantação deste laboratório tão bem equipado e moderno, é a realização de um sonho!”

A inauguração do Laboratório de Simulação Realística representa um avanço significativo para toda a comunidade acadêmica da FUNEC e gera impactos positivos para a sociedade local e regional.