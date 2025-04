Taxista é preso em Fervedouro suspeito de envolvimento em latrocínio

FERVEDOURO — Um taxista de 22 anos, identificado pelas iniciais M.J., foi preso nesta terça-feira (23) durante uma operação da Polícia Civil de Divino. A prisão faz parte das investigações que apuram o latrocínio — roubo seguido de morte — de Marcelo Furtado, ocorrido em 10 de fevereiro deste ano.

De acordo com informações da corporação, o mandado de prisão temporária foi cumprido no âmbito da Operação Latro, que investiga a atuação de uma organização criminosa suspeita de envolvimento no crime. Segundo as apurações, M.J. teria prestado apoio logístico aos executores do latrocínio.

As investigações apontam que o taxista teria atuado nos deslocamentos dos criminosos logo após a prática dos crimes. Conforme a polícia, após roubarem motocicletas e abandonarem os veículos em áreas ermas, os suspeitos acionavam M.J., que os resgatava, facilitando a fuga e dificultando a ação policial.

A Polícia Civil informou que a investigação está em fase final. Até o momento, sete pessoas suspeitas de integrar o grupo criminoso já foram presas. Além do latrocínio de Marcelo Furtado, a quadrilha é investigada por outros crimes na região, como furtos de motocicletas e homicídios.

Durante as diligências, diversos objetos foram apreendidos e, segundo a polícia, podem contribuir para o avanço e conclusão das investigações.

O suspeito detido ontem foi encaminhado ao presídio local, onde permanece à disposição da Justiça.