Taxista é assaltado por casal em Bom Jesus do Galho Veículo foi encontrado incendiado em Santana do Manhuaçu

BOM JESUS DO GALHO – Um taxista foi assaltado nesta quarta-feira (19). O crime aconteceu na rua Coronel Pedro Lucas, centro, em Bom Jesus do Galho. Um casal cometeu o crime. Na tarde dessa quinta-feira (20), o veículo foi encontrado incendiado na zona rural de Santana de Manhuaçu.

O taxista contou à polícia que foi acionado via telefone para uma “corrida”, porém ao chegar no local, percebeu algo estranho e recusou, mas foi abordado pelo autor que estava com uma faca nas mãos, e uma mulher que simulava estar empunhando uma arma de fogo dentro da bolsa.

Os autores entraram no veículo e sentaram no banco traseiro. O assaltante colocou a faca no pescoço do motorista que reagiu e entrou em luta corporal com ele. O taxista conseguiu sair do carro, o veículo Voyage, branco placas QQC—2067, e o casal fugiu sentido ao Córrego Galho Velho, zona rural de Bom Jesus do Galho.

Na tarde dessa quinta-feira (20), o carro do taxista foi encontrado incendiado em um local conhecido como “cachoeira do Zé Marques”, na zona rural de Santana do Manhuaçu.

Os autores não tinham sido detidos até o final dessa edição.