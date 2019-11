Taxista assaltado durante corrida

CARATINGA – A Polícia Militar apreendeu dois menores, 16 e 17 anos respectivamente, depois que eles roubaram um taxista. Outro adolescente participou da ação delituosa, mas ele não tinha sido localizado até o final desta edição. Durante a ocorrência, registrada na noite desta quarta-feira (27), os militares recuperaram o táxi e recolheram uma moto, um celular e um papelote com cocaína.

A vítima, 46, disse que foi chamado para uma ‘corrida’ e ao chegar ao local de embarque, no trevo do Esplanada, encontrou quatro indivíduos. O táxi entrou na MG-329 e na altura do km 4, nas proximidades de empresa Frical, o taxista foi rendido pelos menores, que usaram uma faca. Eles roubaram 130 reais e o celular do taxista. Depois fugiram no carro sentido à Caratinga. O taxista conseguiu fazer contato com a PM, que fez rastreamento e conseguiu apreender dois menores e também recuperou o veículo roubado.

Os menores foram conduzidos para delegacia de Polícia Civil.