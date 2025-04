Tarifa Social: beneficiários do BPC precisam atualizar cadastro

Benefício é benéfico para pessoas com incapacidade de trabalhar. A atualização é feita no CRAS da prefeitura

DA REDAÇÃO – Os beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC) que ainda não atualizaram seus dados deverão ficar atentos. Sem o recadastramento, você pode perder o auxílio do Governo Federal, além de outros apoios financeiros vinculados ao benefício, como a Tarifa Social de Energia Elétrica. O BPC é destinado a pessoas com mais de 65 anos ou com deficiência que, como impeça de trabalho, e a renda per capita da família não pode ultrapassar um quarto do salário-mínimo.

Desde 2021, os beneficiários do BPC são automaticamente incluídos na Tarifa Social de Energia Elétrica. Isso significa que não são necessários os titulares da conta de energia para receber o benefício. As informações dos beneficiários são cruzadas com seus endereços. No entanto, quem não recebe o BPC precisa ser o titular da conta de energia para ter direito à tarifa social. Para garantir que todos os clientes elegíveis possam usufruir do desconto, é essencial que os dados do Cadastro Único estejam atualizados e correspondam ao titular da conta de energia. Isso evita problemas na concessão automática de desconto e garante que mais famílias sejam beneficiadas.

“Para que o consumidor receba o benefício, é fundamental que os dados do Cadastro Único estejam atualizados e correspondam ao titular da conta de energia. Em caso de dúvidas ou necessidade de atualização, recomendamos que os clientes adquiram o CRAS mais próximo”, orienta Ana Maria Jorge, coordenadora de Atendimento da Energisa Minas Rio.

Para atualizar o cadastro, é necessário ir pessoalmente ao Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) mais próximo. Caso o beneficiário tenha dificuldade de locomoção, o responsável pode realizar o procedimento. No momento do recadastramento, é preciso apresentar o CPF ou título de eleitor do beneficiário, além de um comprovante de endereço, como a conta de luz. Confira o percentual de desconto do programa:

Tabela Descrição gerada automaticamente

Atualize seus dados sem sair de casa!

Quer garantir seu desconto e acesso a outros benefícios? A atualização cadastral é simples, rápida e pode ser feita online. Basta ter seus documentos pessoais em mãos e escolher um dos canais de atendimento:

📱 Energisa On: Aplicativo para celular

🌐 Site: www.energisa.com.br

💬 Gisa: https://gisa.energisa.com.br/

📞 Central de Atendimento: 0800 032 0196