Tarifa de táxi sofre reajuste

CARATINGA – Em decreto publicado nesta quinta-feira (1), no diário do executivo, o prefeito Welington Moreira de Oliveira concedeu reajuste na tarifa de táxi de Caratinga. Nos termos do parágrafo único, do art. 64, da Lei Orgânica Municipal, compete ao prefeito municipal a fixação das tarifas do transporte público municipal, via decreto.

De acordo com o documento, a decisão atende ao pedido de reajuste formulado pelo Sindicato dos Condutores Autônomos de Veículos Rodoviários e Taxistas Autônomos de Caratinga, fundamentado na inflação acumulada desde o ano de 2015. Também foi considerado o parecer do superintendente de Tributação, informando que desde a data do último reajuste houve uma elevação de 65,96% no preço do combustível.

O último reajuste das tarifas de táxi ocorreu em março de 2015.

COMPARAÇÃO

Valores anteriores

Tarifas reajustadas

I – Bandeirada: R$ 4,70;

II – Quilômetro percorrido na Bandeira I: R$ 3,90;

III – Quilômetro percorrido na Bandeira II: R$ 4,10;

IV – Hora parada: R$ 27,30,

V – Volume: R$ 0,70.

Obs.: Hora parada e volume não sofreram reajustes