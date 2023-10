Tão espertos que são bobos só no que interessa

@FernandoRingel

Enquanto você navega pela internet, as eleições municipais já estão no horizonte, e para não morrer na praia, os candidatos surfam nas ondas das notícias. Para quem quer entrar nesse mundo, haja participação em festa de bairro e postagem em rede social. A caminhada é longa e chegar lá é só parte da história, como comprovam as Comissões Parlamentares Mistas de Inquérito (CPMI), de onde nasceu a expressão “acabar em pizza”. Isso se deve porque, apesar de jogarem muita “coisa” no ventilador, nem sempre elas alcançam resultados práticos.

Por essa razão, os parlamentares sabem que as discussões gravadas são o resultado mais concreto das investigações, podendo servir como um trampolim do anonimato para a mídia nacional. Foi assim que o senador Omar Aziz (PSD), relator da CPI da Pandemia, passou a ser conhecido fora do Amazonas, o que também está acontecendo com a senadora Elisiane Gama (PSD), relatora da CPMI do dia 8 de janeiro. No caso dessa última, o relatório final foi divulgado essa semana, sendo mais um que termina sem apontar nada de novo.

Mas nessa de tentar aparecer para sobreviver às urnas, há quem tente surfar as notícias, mas acabe tomando um “caldo”. Esse é o caso do deputado Delegado Lucas (PP). Tendo em vista a simpatia do eleitorado conservador pela Terra Santa, o parlamentar fez um projeto para dar ao primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, o título de cidadão honorário de Rondônia. Porém, a burocracia atrasa tudo e a homenagem ganhou os holofotes exatamente no dia em que Israel foi acusado de bombardear um hospital, matando 500 pessoas na Faixa de Gaza. Baita azar…

Não há vácuo de poder

Enquanto Lula se divide entre a presidência do Mercosul, do G20, além do Conselho de Segurança da ONU, sem falar nas reuniões dos BRICS, Jair Bolsonaro foi verificar as enchentes em Santa Catarina. Afinal, sem um mandato, o que um político faz além de política? Com o tempo frio, sobrevoou as áreas alagadas, mas se estivesse calor como em outros anos, há quem diga que poderia até ter andado de jet-ski. Enfim, cada com os seus problemas e ambições.

Em Sorocaba, São Paulo, teve gente que foi trazida de Israel pelos aviões da Força Aérea Brasileira (FAB), em operação do Ministério das Relações Exteriores, mas agradeceu pelos esforços do… prefeito Rodrigo Manga (Republicanos). Pois é, um dia a pessoa é anônima, depois vira meme, e se brincar, acaba candidata na próxima eleição.

E para provar que político é apenas um alguém do povo, viralizou o vídeo em que Domingos Santos (PV), vice-prefeito de Santa Rosa, interior do Tocantins, visivelmente alterado, rola no chão enquanto repete: “a mulher me largou”! A um ano do pleito municipal, digamos que não seja a melhor estratégia do mundo, mas é seguir como na música sertaneja, “beber, cair e levantar”.

Eis um exemplo de como, ao contrário do que aparenta, a vida dos nobres parlamentares é tensa. Para os que têm mais fé, o caminho entre a candidatura e a eleição, ou reeleição, é mais ou menos como na bíblia: “mil poderão cair ao seu lado, dez mil à sua direita, mas nada o atingirá”.