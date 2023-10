Evento celebrou a criatividade e as habilidades artísticas dos alunos juntamente com seus parentes

CARATINGA- A Prefeitura de Caratinga, através da Secretaria de Educação Esporte e Cultura, promoveu com sucesso o concurso “Talentos em Família”, evento que celebrou a criatividade e as habilidades artísticas dos alunos, juntamente com seus familiares. O concurso teve como objetivo principal fortalecer os laços entre alunos, famílias e profissionais da educação por meio de uma série de atividades artísticas e culturais.

A tão aguardada final aconteceu no dia 30 de setembro de 2023, na Praça Cesário Alvim. O evento contou com apresentações incríveis das famílias que foram selecionadas para a etapa final, competindo nas modalidades de dança, música (canto e/ou instrumentos), cover ou dublagem e teatro.

A participação de todos foi dividida em quatro categorias, conforme as etapas de ensino: Educação Infantil – Creche (Maternal II); Educação Infantil – Pré-escolar (1º e 2º períodos); 1º Ciclo dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental (1º e 2º anos) e 2º Ciclo dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental (3º, 4º e 5º anos).

Uma comissão julgadora altamente qualificada avaliou minuciosamente os participantes com base em critérios específicos para cada modalidade, incluindo coreografia, interpretação, figurino, performance e desenvoltura no palco. Os três primeiros colocados em cada categoria foram premiados separadamente, garantindo que todos os talentos fossem devidamente reconhecidos em todas as etapas de ensino.

“O Talentos em Família se revelou como um evento marcante na promoção da arte e da cultura, consolidando os laços entre alunos, famílias e a educação municipal de Caratinga. Os vencedores deste concurso incrível se destacaram e brilharam como verdadeiros talentos em suas respectivas categorias, deixando um legado de criatividade e excelência”, destaca a Prefeitura.

Confira os vencedores de cada categoria:

Categoria I

1º lugar – CEIM Belas Artes (Davi, Luiz, Gisele e Olegário)

2º lugar – CEIM Primeiros Passos (Fernando Tigre, Eliane Tigre, Mª Fernanda Tigre e Anna Laura Tigre)

3º lugar – CEIM Santo Antonio (Cássio Martins, Noah e Alice Martins)

Categoria II

1º lugar – E.M. Miriam Mangelli (Mª Vitória Rocha Basílio, Pamela da Silva Rocha Basílio e Rodrigo Souza Basílio)

2º lugar – E.M. Belas Artes (Gabriel Júlio Soares Costa, Eduardo Antônio Resende Filho)

3º lugar – E.M. Luiz Antônio Bastos Cortes (Romilda Adriana de Oliveira Lima, Enrico e José Filipe)

Categoria III

1º lugar – E.M. Bezerra de Menezes (Michely Andrade Thomazini, Lara Andrade Thomazini, Emily Venturini e Andrade Thomazini)

2º lugar – E.M. Santo Antonio (João Lucas Gregório da Silva e Lara Cristina da Silva Gregório)

3º lugar – E.M. Menino Jesus de Praga (Tiago, Mariana e Melissa)

Categoria IV

1º lugar – E.M. Geraldo Marques Cevidanes (Eduardo Araújo Pereira e Sophie Gomes Araújo)

2º lugar – E.M. Dona Glorinha Rocha Abelha (Tamara Dayanne Chaves Ramos Tallert e Isabel Chaves Tallert)

3º lugar – E.M. Nossa Senhora do Carmo (Eder Pereira da Silva e Maria Fernanda Gonçalves Dias)