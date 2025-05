Talento em dobro: Irmãos Miguel e Samuel se destacam no esporte

DA REDAÇÃO- Do futebol à natação, passando por competições escolares e torneios estaduais, os irmãos Miguel e Samuel Miranda têm levado o nome de Caratinga aos pódios com garra, disciplina e paixão pelo esporte. Com apenas 13 e 10 anos, respectivamente, os atletas já acumulam conquistas importantes em diferentes modalidades, mostrando que o talento corre mesmo em família.

Desde cedo, Miguel e Samuel se destacam por sua dedicação aos treinos, participação ativa em campeonatos e o amor pelo esporte que os une. Cada um com suas particularidades e destaques, eles compartilham o mesmo propósito: crescer como atletas e representar com orgulho a cidade onde nasceram.

Miguel Miranda, o irmão mais velho, tem no futebol e futsal sua grande paixão. Com apenas 13 anos, já participou de diversas competições, sempre com resultados expressivos. Foi campeão da Copa Nacional de Base, vice-campeão da Copa UBACUP 7 e da 2ª Copa Menino Maluquinho, demonstrando todo o seu desempenho técnico.

Samuel Miranda, com apenas 10 anos, também vem chamando a atenção por seu desempenho em várias modalidades. No futebol, foi vice-campeão do Campeonato Mineiro representando o Esporte Clube Caratinga. Mas seu talento vai além: conquistou medalha no tênis de mesa nos Jogos Estudantis de Caratinga e também medalha na natação pelo América Clube Caratinga. Versátil e comprometido, Samuel participa de atividades esportivas coletivas e individuais, sempre demonstrando espírito de equipe e amor pelo que faz.

Os irmãos contam com apoio da família, dos treinadores e da comunidade e seguem firmes com objetivo de representar Caratinga nas competições.