Istefam Gomes dirige time de Ipanema e ergue mais uma taça

IPANEMA – Entre os dias 19 e 21 de agosto, Ipanema sediou e participou pela primeira vez da Taça Valadares de Futsal. A cidade estreou com o pé direito e venceu essa etapa. O time foi dirigido pelo técnico caratinguense Istefam Gomes, auxiliado por Duany Lopes. A equipe de Ipanema classificou as equipes masculino e feminino para a próxima etapa da competição, sendo a equipe masculina campeã e a feminina vice. A equipe masculina de Pocrane ficou como vice e Santo Antônio do Rio Abaixo foi a grande campeã na disputa feminina.

Ao todo nove municípios recebem a competição. Os dois melhores de cada etapa se classificam para disputar a fase classificatória em Valadares nos dias 14 a 16 e 21 a 23 de outubro. As duas melhores equipes femininas e masculinas se classificam para disputar a semifinal e final no dia 5 de novembro em Valadares. A Taça Valadares de Futsal é uma iniciativa da Secretaria de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo (SMCELT).

O secretário de Esportes de Ipanema, Luciano de Oliveira Junior se surpreendeu com a dupla classificação. “Esta é a primeira vez que participamos e nós somos a única cidade de todas as etapas a classificar as equipes masculina e feminina”, comemorou.

Além de vencer a disputa feminina Santo Antônio do Rio Abaixo ainda conquistou quase todos os prêmios de: goleira destaque (Mayara C. Silva Oliveira), atleta destaque (Bárbara Nathielly Silva Oliveira), atleta revelação (Emmily Eduarda N. Conceição) e técnico campeão (Hudison Vitor M. Vieira). A artilharia ficou para atleta de Ipanema Brenda Souza da Silva, com oito gols.

O time masculino de Ipanema foi campeão e ainda levou os prêmios de: artilheiro (Thiago de Paula Inácio), atleta destaque (Everton Guso Vicente) e técnico campeão (Istefam de Castro Gomes). O de Pocrane foi vice-campeão e recebeu os prêmios de goleiro destaque (Estevão Santana Soares) e atleta revelação (José Gabriel Alves Cardoso).

Com informações SECOM Prefeitura de Govenador Valadares