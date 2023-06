Suspeitos de tráfico são presos em operação realizada pela PC e PM

Há indícios de que tais indivíduos também estejam envolvidos em diversos homicídios

CARATINGA/SIMONÉSIA – Na manhã dessa quarta-feira (31/5), a Polícia Civil, junto com a Polícia Militar, deflagrou uma operação com objetivo de cumprir mandados de prisão expedidos pelo juízo de Caratinga em desfavor de dois homens foragidos da justiça.

De acordo com o delegado Sávio Moraes, desde o início do mês, as forças policiais estavam empreendendo diligências com o objetivo de localizar e prender os fugitivos. “Certo é que após intenso monitoramento, os foragidos, ambos de 26 anos, foram encontrados e presos em Simonésia, mais especificamente no distrito de Alegria”, disse o delegado.

Os indivíduos foram encontrados em uma pensão, localizada no distrito de Alegria, e no momento da abordagem um deles estava portando uma arma de fogo em sua cintura, a qual foi de imediato apreendida pelos policiais.

Dentro do quarto em que os indivíduos estavam, em cima da cama foi encontrada outra arma de fogo, bem como grande quantidade de drogas, munições de diversos calibres, balanças de precisão, celulares, touca ninja comumente utilizada para prática de crimes e outros objetos ilícitos.

Ainda no local, também foi preso, por suspeita de envolvimento no tráfico de drogas um indivíduo de 41 anos de idade, que já possui antecedentes criminais e que estava junto com os dois indivíduos até então foragidos da justiça.

Durante a operação, ao todo, foram apreendidos uma barra de maconha, duas balanças, um rolo de papel filme (comumente utilizada para endolamento e posterior revenda de drogas), uma touca ninja (comumente utilizada para prática de crimes), um coldre de arma de fogo, um tesoura, uma faca, duas sacolas com quantidade expressiva de cocaína, quatro celulares, um caderno de anotações referentes ao tráfico de drogas, dez pedras de crack, dois tabletes de maconha, um rolo de fita adesiva (comumente utilizada para endolamento e posterior revenda de drogas), 72 munições calibre 380, dez munições calibre 38, três munições calibre 357, um revólver calibre do mesmo calibre, uma pistola calibre 380 marca, dois carregadores de pistola calibre 380, duas miras laser, um cordão aparentemente de ouro, um veículo e dois cartões de banco.

Segundo o tenente Moraes, os dois foragidos da justiça possuíam mandado de prisão preventiva em aberto, os quais foram expedidos pelo juízo da execução penal da comarca de Caratinga. Ambos possuem diversos antecedentes criminais e envolvimento no tráfico de drogas.

Segundo a PC, há indícios de que tais indivíduos, até então foragidos da justiça, também estão envolvidos em diversos homicídios ocorridos em Caratinga no bairro Nossa Senhora Aparecida.

Além da formalização do cumprimento do mandado de prisão preventiva, foi realizada a prisão-captura dos três suspeitos pela prática, a princípio, dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo. Eles foram encaminhados para a delegacia Regional de Manhuaçu onde foram lavrados os devidos procedimentos de polícia judiciária, como lavratura do auto de prisão em flagrante e encaminhamento ao presídio, e posteriormente serão transferidos para Caratinga.