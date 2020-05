Suspeitos de tráfico detidos no Salatiel

CARATINGA– No final da manhã de ontem, a Polícia Militar deteve dois jovens, 18 anos, e um menor, 16. Todos são acusados de envolvimento com o tráfico de drogas. A ocorrência foi registrada na rua Frei Venâncio, no bairro Salatiel. Durante a abordagem foram apreendidos seis buchas e um pedaço de barra de maconha, uma balança e 204 reais.

Equipes deslocaram ao local para cumprimento de mandado de busca e apreensão. Assim que notou a chegada dos militares, um autor evadiu para outra casa com algo na mão. Foi visualizado que ele arremessou um objeto, que depois de apurado e localizado, foi constatado tratar-se uma barra de maconha, cortada ao meio. Na sequência buchas de maconha, balança e dinheiro foram apreendidos.

Os suspeitos foram detidos e levados para delegacia de Polícia Civil.