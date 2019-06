Suspeitos de roubo e tráfico de drogas são detidos no Doutor Eduardo

CARATINGA – Quatro jovens foram conduzidos na tarde de ontem pela Polícia Militar para a delegacia depois de serem detidos por suspeita de roubo e tráfico de drogas. A ocorrência foi registrada no bairro Doutor Eduardo.

De acordo com o tenente Cristófori, por volta das 13h, uma pessoa, que fazia venda num caminhão carregado com ovos, acionou a PM relatando que havia sido vítima de roubo na rua Dinorá Campos Arreguy, no bairro Doutor Eduardo. Ele disse que os autores foram dois indivíduos que estavam usando máscaras e portando arma de fogo. Foi levada uma carteira com documentos pessoais e aproximadamente R$ 350,00.

De posse das informações da vítima, os militares tomaram conhecimento de uma possível rota de fuga e montaram cerco no bairro Doutor Eduardo. Os policiais conseguiram informações que esses dois indivíduos tinham se escondido em uma casa abandonada nas proximidades do local onde aconteceu o roubo, na rua Francisco Condé de Oliveira.

Os policiais fizeram o cerco nesta residência que estava aberta e ao entrarem, em um dos quartos localizaram, embaixo do colchão, as duas máscaras utilizadas no roubo. Na casa também foram localizadas cinco munições calibre 38 intactas, certa quantidade de droga e duas identidades, sendo possível assim identificar os moradores da casa. Glaucinei Marcos Tavares, 23 anos, e seu irmão, que alegou ser menor de idade; foram abordados. Eles estavam acompanhados de Lucas Marques de Almeida, 23, e um adolescente, de 15 anos.

Durante busca pessoal, com um dos menores foram encontradas 25 pedras de crack prontas para a venda. “Estávamos diante de uma suspeição de autoria do crime de roubo e também com ocorrência em andamento de tráfico de drogas”, explicou o tenente.

Nas proximidades do local da abordagem, os militares encontram duas armas de fogo, sendo um revólver calibre 38 municiado e uma garrucha do mesmo calibre, também carregada. O revólver foi reconhecido pela vítima, assim como as máscaras. Os irmãos suspeitos do roubo chegaram à cidade recentemente. Eles são naturais de Governador Valadares e já moraram em Ipaba, Coronel Fabriciano e Rio de Janeiro.

Nas duas ocorrências foram apreendidas duas armas de fogo, 13 munições, 59 pedras de crack, duas facas, duas balanças, duas máscaras, um binóculo, R$ 20,00 e uma porção de cocaína.