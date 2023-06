Suspeitos de roubo detidos em Ipanema

Polícia Militar recuperou moto roubada e ainda apreendeu drogas

IPANEMA –Dois jovens, de 16 e 22 anos respectivamente, foram detidos pela Polícia Militar, suspeitos de cometerem um roubo e tráfico de drogas. O caso foi registrado em Ipanema.

A Polícia Militar recebeu ligação através do canal de comunicação de emergência “190” da vítima relatando que dois indivíduos, com uma arma de cano longo, haviam roubado sua motocicleta enquanto realizava entrega de um lanche no bairro Bela Vista, na cidade de Ipanema.

De posse desta informação, foi desencadeada operação com a finalidade de prender os autores e recuperar o veículo subtraído com as equipes de Ipanema, Taparuba e Conceição de Ipanema, as quais realizaram rastreamento.

Nessa segunda-feira (19), a Polícia Militar recebeu nova denúncia dando conta de que a motocicleta roubada seguia pela BR-474, sentido à Piedade de Caratinga.

Um dos autores foi abordado pela equipe de Piedade de Caratinga enquanto empreendia fuga. O menor contou que havia cometido o roubo junto do comparsa de 22 anos.

De posse de mais esta informação, as diligências foram direcionadas para tentar localizar o segundo autor, sendo este encontrado e abordado na porta da residência de sua mãe, em Ipanema, onde confessou ter participado do roubo.

Os militares conseguiram encontrar a arma usada no roubo, seis tabletes grandes de maconha, cinco papelotes de cocaína de diversos tamanhos, munições de calibres diversos e duas balanças.