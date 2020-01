Suspeitos de furto são detidos em Piedade

PIEDADE DE CARATINGA – Victor Manoel, 20 anos, e um adolescente de 15 anos, detidos neste domingo (12) suspeitos de furtar em uma residência em Piedade de Caratinga. A Polícia Militar recuperou o dinheiro, um som automotivo, um cordão e um celular.

De acordo com o sargento Souza Júnior, por meio de um mapeamento dos principais infratores da cidade que a Polícia Militar possui, e pelo “modus operandi”, os policiais chegaram ao primeiro suspeito, o adolescente, que mora na mesma rua de Victor. Com ele foi localizada certa quantia em dinheiro, além de um cigarro de maconha e um cordão. “Como nos foi relatado que havia sido subtraído um cordão na residência, nós o apresentamos para a vítima e, de imediato, ela reconheceu, tendo, na sequência, o menor infrator confessado a participação no crime e indicado o outro autor que havia entrado no local juntamente com ele. Nós continuamos as diligências e conseguimos localizar este autor no bairro São José. Na carteira dele havia uma quantia de R$ 32 e, durante parlamentação, nós conseguimos encontrar uma sacola de moedas, contendo aproximadamente R$ 70, também subtraídos do local. Ainda com o menor, nós também localizamos um som automotivo e um celular furtados na residência”, disse o sargento.

Ainda de acordo com o sargento, os suspeitos pularam um muro de cerca de três metros nos fundos da residência, tiveram acesso a uma varanda e entraram através de um basculante para cometer o furto.

Os suspeitos foram conduzidos para delegacia de Polícia Civil.