Suspeitos de assassinarem homem em Vargem Alegre se apresentam à delegacia de polícia

CARATINGA- O advogado Selles acompanhou na manhã dessa terça-feira (27), o menor de 16 anos, e um jovem de 22, que se apresentaram à delegacia de Polícia Civil, por serem suspeitos de matar José Antônio de Oliveira.

O crime aconteceu na noite do último sábado (24) na rua Manoel Rodrigues Santana, localizada no Bairro Antônio Quirino, em Vargem Alegre.

De acordo com o advogado Selles, seus clientes foram ouvidos pela autoridade policial como parte do procedimento padrão de investigação e para a elaboração do inquérito policial. O advogado explicou que o incidente começou quando o motorista de um veículo Gol parou a motocicleta em que o adolescente e o motociclista estavam. A situação evoluiu para uma luta corporal, momento em que o adolescente, que estava na garupa, disparou uma arma de fogo, matando o motorista do Gol.

A arma usada no crime não foi apresentada à polícia. O advogado informou que seu cliente perdeu a arma durante o deslocamento após o ocorrido.