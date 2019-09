Suspeito preso e pinos com cocaína apreendidos no Santa Cruz

CARATINGA – O jovem José Ivo dos Santos Borges, 18 anos, foi preso neste domingo (8) acusado de envolvimento com o tráfico de drogas. Durante a operação, registrada na rua Quirino Eugênio, no bairro Santa Cruz, os policiais apreenderam 23 pinos com cocaína e 240 reais.

Segundo cabo Teixeira, existe intenso tráfico de drogas na região da rua Quirino Eugênio. Diante dessa situação, foi feito monitoramento. Conforme o militar, o jovem foi visto fazendo contato com usuários. Depois, se deslocava até a rua Muriaé, local conhecido como ‘murão’, onde pegava a droga e a vendia para o usuário.

Após monitoramento, os policiais efetuaram a abordagem, tendo encontrado 240 reais com José Ivo. Em seguida, os militares foram até o local onde o jovem pegava drogas e apreenderam 23 pinos com cocaína.

O jovem foi detido e levado para delegacia de Polícia Civil.