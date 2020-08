Suspeito preso e carro roubado recuperado pelos militares

CARATINGA – Na tarde deste último domingo (16), uma família foi assaltada no córrego do Monjolo, zona rural de Bom Jesus do Galho, e teve seu veículo roubado. No entanto, a Polícia Militar conseguiu prender um dos suspeitos e recuperar o carro.

A vítima contou que estava na condução do veículo Fiat Strada, quando uma moto com dois ocupantes passou por ela em alta velocidade e um dos indivíduos apontou uma arma para dentro do carro, anunciando o assalto. O motorista saiu do carro e foi colocado no chão, deitado atrás do veículo, enquanto o outro autor fugiu na moto.

Após visualizar fotos de contumazes, as vítimas reconheceram os suspeitos. Foi montado o cerco e a equipe de militares recebeu a informação de que os suspeitos estavam no Córrego do Taquaraçu.

As guarnições foram direcionadas para o local e os militares de Revés do Belém observaram uma moto de cor preta com dois ocupantes, sendo que um policial viu um suspeito efetuando três disparos de arma de fogo, aparentemente com um revólver oxidado.

Ao avistar a viatura, os autores retornaram e foram acompanhados, e em dado momento durante o acompanhamento, o condutor da moto perdeu o controle, e eles caíram. Para repelir a agressão, os policiais revidaram, e os suspeitos correram sentido a mata da Cenibra.

A moto utilizada no assalto, uma Honda, foi roubada no último dia 16 de julho na zona rural de Caratinga. O veículo Strada tomado de assalto foi localizado abandonado próximo ao local da abordagem, na zona rural de Bom Jesus do Galho. Quatro celulares foram levados pelos suspeitos.

Após rastreamento, um dos suspeitos foi localizado, preso e autuado na delegacia de Polícia Civil.