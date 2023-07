Suspeito é visto em moto jogando alimentos com veneno para cães e gatos em Laje do Muriaé

Polícia investiga versão confirmada durante visita a cidade do Secretário estadual de Saúde.

A Polícia Civil investiga a informação de que uma pessoa usando uma motocicleta foi vista jogando alimentos com sinais de chumbinho (veneno para exterminar ratos) para cães e gatos, no município de Laje do Muriaé, no Noroeste Fluminense. A informação foi revelada pelo secretário estadual de saúde Luiz Antônio Teixeira Junior, o Dr.Luizinho. Ele esteve na cidade, nesta terça-feira, onde mais de 60 pets foram mortos com sinais de envenenamento, desde junho, segundo relato da Secretaria de Saúde do município. Nesta quarta-feira, segundo o secretário estadual, uma equipe da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA), da Polícia Civil, estará na cidade para realizar uma operação e tentar saber a origem do veneno, com venda e produção proibidos. Luizinho disse ainda que dois corpos de animais congelados, além de amostras de sangue, serão enviados para realização de exames na Universidade Federal do Norte Fluminense.

O objetivo é o de confirmar com exame toxicológico, que o chumbinho foi usado para matar os pets . A previsão é a de que o resultado fique pronto em aproximadamente uma semana.

— Só a Secretaria de Meio Ambiente da cidade enterrou 33 animais, fora os que outras pessoas puderam enterrar. Nós temos aqui dois animais que foram congelados e amostras de sangue foram colhidas. Esses animais e essas amostras estão indo, nesta quarta-feira, para a Universidade do Norte Fluminense para fazer os exames toxicológicos. Aparentemente, até pelos quadros que foram revertidos aqui pela Dra. Amanda Dias(veterinária de uma clínica da cidade) parece que sinais foram por envenenamento por chumbinho. Nos últimos dias foi encontrado um alimento que tinham sinais que nele haviam chumbinho. Estava numa rua. Parece que uma pessoa de moto jogou esses alimentos. Então, a gente está creditando que pessoas estão fazendo essa mortandade de animais. E isso é crime — disse o secretário.