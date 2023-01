Suspeito é preso por agredir e ameaçar a ex-namorada em Ipanema

IPANEMA – Na manhã desta quinta-feira (12), a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), em parceria com a Polícia Militar, prendeu em flagrante um homem, de 25 anos, por ameaça cometida contra a ex-namorada, em Ipanema.

Após o término do relacionamento, o suspeito começou a ameaçar a vítima, de 32 anos, tentando reatar o namoro. Com a negativa da vítima, o investigado passou a monitorar sua residência, até que nesta manhã a vítima procurou a Polícia Civil.

Enquanto a vítima estava na Delegacia de Polícia, o suspeito enviou diversos áudios com ameaças. Foi solicitado apoio da Polícia Militar e o investigado foi capturado em flagrante.

Após lavratura do Auto de Prisão em Flagrante, o suspeito pagou fiança no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) e vai responder ao processo em liberdade. Também foram fixadas medidas protetivas para a vítima. “Caso o suspeito descumpra as medidas protetivas não caberá mais fiança, e ele será encaminhado diretamente ao presídio”, finaliza a PC.