Suspeito detido e barras de maconha apreendidas no Limoeiro

CARATINGA – Em uma ação realizada no final da tarde desta quarta-feira (14) para cumprimento de mandado de busca de apreensão, a Polícia Militar apreendeu barras e tabletes de maconha na travessa Sidenil Ferreira, bairro Limoeiro. A droga pesou cerca de 3 quilos. O suspeito Júlio Cesar de Oliveira Santos, 36 anos, foi detido pela Polícia Militar.

As militares receberam denúncias apontando que Júlio Cesar estaria comercializando armas de fogo e munições. Foi expedido mandado de busca e apreensão e uma equipe da PM foi até a casa do suspeito. Durante vistoria, os policiais encontraram uma bolsa contendo a droga, com bem como sacolas comumente usadas para embalar entorpecentes.

Diante da situação, o suspeito foi preso e levado para delegacia de Polícia Civil.