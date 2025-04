Suspeito de tráfico é preso com drogas e dinheiro no bairro Santo Antônio

CARATINGA – Uma operação da Polícia Militar resultou na prisão de um jovem de 19 anos, suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas, na tarde de segunda-feira (14), no bairro Santo Antônio, em Caratinga. A ação foi motivada por denúncias anônimas que apontavam o local como ponto de comercialização de entorpecentes.

De acordo com a PM, o suspeito, já conhecido no meio policial, foi visto em duas ocasiões distintas realizando transações características do tráfico. Em uma delas, foi flagrado entregando um objeto a um suposto usuário em troca de dinheiro. Pouco tempo depois, os militares observaram comportamento semelhante em outra parte do bairro.

Diante da suspeita, os policiais decidiram abordar o jovem, que tentou fugir, mas foi contido rapidamente. Durante a revista pessoal, foram encontrados R$ 206 em espécie. Nas imediações de um córrego próximo, onde o suspeito havia sido visto anteriormente, os policiais localizaram 60 pedras de crack, dois aparelhos de balança de precisão e substâncias análogas à cocaína. Em uma travessa nas redondezas, também foi apreendido um pacote contendo 12 tabletes de maconha.

O rapaz, que já possuía passagens por tráfico e outros crimes, foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil. Todo o material apreendido foi encaminhado para as providências legais.