Suspeito de tráfico detido no Vale do Sol

Durante a operação, os militares recolheram 115 pedras de crack e 13 tabletes de maconha

CARATINGA –Jean de Oliveira dos Reis, 24 anos, foi preso no bairro Vale do Sol na tarde de ontem. Ele é suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas. Durante a operação, os militares recolheram 115 pedras de crack e 13 tabletes de maconha.

Segundo o cabo Teixeira, o Centro de Operações da Polícia Militar recebeu denúncia anônima informando que Jean estava guardando drogas para o comércio em sua residência, localizada na rua Francisco Vitor de Assis. A equipe do Tático Móvel se deslocou, junto do Grupo Especial em Prevenção Motorizada Ostensiva Rápido (Gepmor), para a casa de Jean, que quando avistou a guarnição, tentou dispensar algo em um beco uma sacola.

Jean foi detido e próximo a ele foram encontradas algumas pedras de crack. Os militares fizeram contato com a moradora do apartamento abaixo do dele e foram encontradas mais pedras de crack e tabletes de maconha. Ainda segundo o cabo Teixeira, Jean já era alvo de algumas denúncias referentes ao tráfico de drogas. No total foram apreendidos 115 pedras de crack e 13 tabletes de maconha.

O suspeito foi detido e conduzido para delegacia de Polícia Civil.