Suspeito de tráfico detido na LMG-823, em Inhapim

INHAPIM/SÃO SEBASTIÃO DO ANTA – Um indivíduo foi preso na manhã desta quinta-feira (11) acusado de tráfico de drogas. Ele foi abordado quando estava em um táxi no km 7 da LMG-823, em Inhapim. A ocorrência teve desdobramentos em São Sebastião do Anta, onde mais ilícitos foram encontrados.

Durante operação, a equipe da Polícia Rodoviária Militar abordou o veículo táxi Toyota Corolla que estava transportando um passageiro, “sendo este com diversas passagens por roubo e tráfico de drogas”, frisa a polícia.

Em continuidade a abordagem foi encontrado em seu bolso esquerdo um cigarro de maconha. Diante disto, foi perguntado ao passageiro se havia mais entorpecentes consigo, sendo respondido que não.

Durante o tempo da abordagem, a equipe recebeu denúncia que o passageiro seria traficante e que agiria em São Sebastião do Anta. De posse dessas informações, os militares foram até a residência do indivíduo. No local, foi franqueada a entrada pela mãe do autor, sendo que ao entrar no quarto indicado por ele, foram apreendidos vasto material para embalo de drogas, 40 dichavadores e quatro tabletes de maconha, um tablete e quatro papelotes com cocaína, três celulares, uma balança digital, duas máquinas de cartões, além de itens como materiais de tabacaria.

Diante do exposto, foi dada voz prisão ao autor por tráfico de drogas, sendo resguardado todos os direitos constitucionais do autor. Ele conduzido para delegacia de Polícia Civil, em Inhapim.