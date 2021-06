A Polícia Civil em Caratinga, dando cumprimento a mandado de busca e apreensão,efetuou a prisão em flagrante de um jovem de 19 anos, suspeito pelo crime de tráfico de drogas.

O suspeito já vinha sendo investigado pela Polícia Civil pelo citado crime.

Abordado no Bairro Belvedere, no veículo do suspeito foram localizados uma barra de maconha, um tablete da mesma substância, uma balança de precisão e a quantia em espécie de R$ 470,70.