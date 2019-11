Suspeito de tentativa de homicídio é detido pela PM

Crime aconteceu no bairro Limoeiro na tarde desta quarta-feira (30/10)

CARATINGA – Uma tentativa de homicídio foi registrada no final da tarde de quarta-feira (30/10) na praça Jones de Oliveira Pena, bairro Limoeiro. A vítima é João Vitor Carvalho Pereira da Silva, 19 anos. A Polícia Militar fez rastreamento e chegou até três suspeitos, porém somente Marco Túlio de Freitas Costa, 18, ficou detido. A Polícia Civil irá investigar se os outros dois jovens tiveram participação neste crime.

A Polícia Militar foi informada que estava acontecendo uma briga nas proximidades do ginásio poliesportivo do bairro Limoeiro. De acordo com o tenente Jefferson, três jovens teriam discutido, um deles teria adentrado no poliesportivo e entrado em luta corporal com outro, enquanto isso, um terceiro envolvido teria permanecido aguardando em uma motocicleta do lado de fora. “A briga entre os dois jovens teria se dado em função de uma jovem que era namorada de um deles até certo tempo, e agora está namorando outro, sendo esse o motivo do desentendimento”, explicou o tenente.

Depois de terem se desentendido, um dos jovens, junto de seu amigo, saiu na garupa da moto. Eles retornaram em alguns minutos. Segundo levantamentos da PM, o garupa da moto, Marco Túlio, estava de posse de uma arma de fogo e novamente investiu contra João Vitor, chegando a efetuar disparos contra a vítima. João Vitor foi atingido, mas mesmo assim conseguiu tomar a arma, que acabou apreendida pelos militares. Os policiais providenciaram o socorro e ele foi encaminhado até unidade de saúde. Não foi informado o seu quadro clínico.

Os policiais conseguiram deter os três envolvidos.

“A Polícia Militar permanece em operação no bairro Limoeiro, e há de se elogiar todos os militares que participaram da ocorrência e dentro de poucos minutos conseguiu prender todos os envolvidos”, conclui o tenente Jefferson.