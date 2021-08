Suspeito de tentativa de feminicídio é preso

DA REDAÇÃO- A Polícia Civil de Minas Gerais em Caratinga, através da DEAM, cumpriu nesta segunda-feira dia (2) mandado de prisão preventiva em desfavor de um suspeito pela prática de feminicídio na forma tentada.

Segundo apurou-se, o suspeito no último dia 17 de julho desferiu quatro facadas contra sua ex-companheira, a qual foi encaminhada ao Hospital e submetida à cirurgia, tendo em vista a gravidade das lesões, somente não vindo a óbito em razão do célere atendimento médico.

Diante do caso, a Polícia Civil instaurou o inquérito policial e o concluiu com o indiciamento do suspeito pela prática de feminicídio qualificado tentado e também pelo crime de estupro conta a vítima, vez que o mesmo manteve relação com a vítima mediante violência e grave ameaça.

Diante da gravidade dos crimes, a Polícia Civil representou pela prisão preventiva do suspeito, que foi prontamente deferida pelo Poder Judiciário.

A decisão foi pautada na garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e segurança de futura aplicação da lei penal e proteção da vítima.

O suspeito foi encaminhado ao Presídio de Caratinga, evitando-se, assim, a prática de novos delitos e salvaguardando a vida da vítima. Trabalharam no caso a delegada Tatiana Neves Breder e os investigadores Eduardo, André Gouvea e Eloane.