Suspeito de praticar homicídio em Inhapim é preso no Espírito Santo

O Ministério Público de Minas Gerais, por meio da 2ª Promotoria de Justiça de Inhapim, representada pelo Promotor de Justiça Jonas Junio Linhares Costa Monteiro, informa a prisão de Weverton Ferreira de Souza, de 33 anos, ocorrida na última quarta-feira(8) em Carapina, Serra, no Estado do Espírito Santo.

A prisão é decorrente de sua participação no homicídio qualificado de Francisco Ferreira de Alcântara, de 37 anos à época dos fatos, ocorrido em 7 de outubro de 2024, por volta das 2h15, na Praça Lindolfo Barbosa Vieira, no Centro de Inhapim. O crime foi cometido por motivo torpe, com emprego de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, sendo Weverton responsável por junto com outro acusado, desferir diversos golpes de faca contra a vítima, de forma livre, consciente e voluntária.

O processo de nº5004633-38.2024.8.13.0309, está em andamento na 2ª Vara Cível, Criminal e da Infância e Juventude da Comarca de Inhapim. Caso condenado, Weverton poderá enfrentar uma pena de 12 a 30 anos de prisão.

“Esta prisão representa uma importante conquista no combate à impunidade e à criminalidade na Comarca de Inhapim, reafirmando o compromisso das autoridades com a justiça e a segurança pública”, afirmou o promotor Jonas Junio.