Suspeito de matar taxista de Manhumirim é preso em Caratinga

Outro indivíduo também foi detido pela Polícia Civil no município de Manhuaçu

CARATINGA/MANHUAÇU – Em operação realizada ontem, a Polícia Civil prendeu dois indivíduos suspeitos de matar o taxista de Manhumirim Carlos Vicente Gonçalves, 69 anos. O crime aconteceu em setembro deste ano. Gabriel Vicente da Silva, 25, foi localizado em Caratinga, já Edis Pereira Albino, 29, foi encontrado em Vilanova, distrito de Manhuaçu. Os investigados foram conduzidos para a Delegacia Regional da Polícia Civil em Manhuaçu. Ambos teriam ainda assaltado um taxista de Entre Folhas em julho último.

TAXISTA TEVE O CORPO CARBONIZADO

Em 13 de setembro de 2019, bombeiros militares acionaram peritos e investigadores da Polícia Civil após deparar com um veículo Fiat Uno na região da Cachoeira Chata, em Manhuaçu. Dentro do automóvel havia um corpo carbonizado.

Familiares da vítima reconheceram o relógio e o chaveiro com as chaves que abriam sua residência, confirmando ser a vítima o taxista Carlos Vicente. Exame de DNA foi requisitado para identificação definitiva, pois o corpo foi quase totalmente consumido pelo fogo.

Com o seguimento das investigações, a PC identificou os suspeitos e o delegado que preside o inquérito policial representou pela prisão temporária, sendo os mandados expedidos e cumpridos no dia de ontem. Durante as diligências, foi encontrado um veículo roubado de outro taxista em julho deste ano em Entre Folhas.

Segundo a PC, Edis confessou a morte de Carlos Vicente. Ele teria dito que o taxista morreu em razão de um roubo e por temerem serem reconhecidos pela vítima. Conforme a Polícia, Edis também admitiu o crime em Entre Folhas.

INVESTIGAÇÕES CONTINUAM

De acordo com a PC, as investigações seguirão para identificar novas vítimas e crimes praticados pelos investigados, além de reunir mais provas e detalhes do crime que vitimou Carlos Vicente.

A PC orienta que caso tenham mais vítimas desses indivíduos, elas devem fazer contato imediato com uma delegacia de polícia mais próxima para que as providências cabíveis sejam tomadas.