Suspeito de impor toque de recolher em Valadares é preso no RJ

Homem estava foragido desde 2021, quando não retornou para a prisão em uma saída temporária. Além dele, outros dois suspeitos foram presos

Três homens foram presos em uma operação da Polícia Federal na manhã desta segunda-feira (5/2), na cidade de Sepetiba, no Rio de Janeiro. A ação teve o objetivo de prender dois suspeitos de associação criminosa envolvida com o tráfico de drogas em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce.

A dupla foi localizada na residência de um homem, também foragido, que é o segundo na hierarquia de uma facção criminosa e que mantinha estreitos laços com o mesmo grupo criminoso.

Ele era procurado desde 2021, ocasião em que não retornou da saída temporária, por possuir condenações e prisões por crimes contra a vida e tráfico de drogas. O homem é apontado como o responsável pelo “toque de recolher” imposto no bairro Santa Helena, em Governador Valadares, no último dia 15 de janeiro.

Informações indicam que o suspeito entrou em contato telefônico com os comerciantes, além de enviar diversas mensagens por diferentes aplicativos, gerando temor entre os moradores da região.

Os três presos foram conduzidos à delegacia da Polícia Civil do Rio de Janeiro, onde ficarão à disposição do Poder Judiciário.

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado de Governador Valadares, Polícia Civil, Militar e Penal, em colaboração com a 12ª Delegacia de Polícia Civil do Rio de Janeiro, participaram da operação.

Fonte: Estado de Minas