Suspeito de homicídio que cortou a garganta da vítima é preso pela Polícia Civil

IPANEMA – A Polícia Civil de Ipanema prendeu na tarde desta quarta-feira (25), um homem de 25 anos autor de homicídio registrado no último dia 15 na cidade de Ipanema cuja vítima foi Paulo Roberto Machado, 52 anos.

O crime foi informado à Polícia no dia 16/08, após os vizinhos perceberem que havia o corpo de um homem em um terreno baldio ao final da Rua Joel Magalhães. Neste mesmo dia a Polícia Militar recebeu ligações anônimas via 190 onde dois suspeitos foram apontados como autores do crime. Os suspeitos chegaram a serem capturados, mas não tiveram suas prisões ratificadas por ausência de indícios de autoria, uma vez que a única fonte de informação eram denúncias anônimas feitas pelo 190.

Durante as investigações realizadas pela Inspetoria de Investigadores de Ipanema foram intimadas e interrogadas 16 pessoas, entre suspeitos, familiares e testemunhas. Surgiram várias suspeitas sobre autoria do crime, pois a vítima era alcoólatra e usuária de drogas, além de já ter cometido um homicídio contra sua ex-companheira.

Com as investigações realizadas foi possível chegar até uma testemunha que presenciou o crime, e esta relatou em detalhes como o indiciado atraiu a vítima até o local onde foi morta.

Com isso a Polícia Civil representou pela prisão temporária do investigado, o que foi deferido pelo Poder Judiciário.

Após a prisão o suspeito confessou o crime, afirmando ter agido sozinho. Em relação à motivação, foi contraditório, apresentando versões diferentes daquelas condizentes com as provas dos autos.

O indiciado levou os policiais civis até o local em que teria praticado o crime, e apontou o local onde teria dispensado uma das facas utilizadas, já que a outra faca quebrou e a lâmina ficou dentro do tórax da vítima.

A faca e as peças de roupas arrecadadas na data do crime não têm nenhuma relação com os fatos. O segundo suspeito que também foi capturado na data em que o corpo foi localizado também não teria nenhuma participação no crime.

“A Policia Civil cumpriu seu papel, esclarecendo, com provas contundentes, em 09 dias a autoria deste grave crime, que abalou a ordem pública e a população ipanemense por sua crueldade”, observa o delgado Alfredo Serrano.

O preso foi encaminhado para o Presídio de Inhapim, onde ficará à disposição da Justiça. O Inquérito Policial será concluído no prazo de 30 dias.