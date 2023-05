Suspeito de furtos e roubos de veículos é preso pela Polícia Civil

Inhapim- A Polícia Civil de Minas Gerais, por meio da Delegacia de Inhapim cumpriu mandado de prisão preventiva em desfavor de um homem de 36 anos suspeito de estar envolvido no cometimento dos crimes de roubo e furto nos municípios de São Sebastião do Anta e São Domingos das Dores.

O investigado é apontado como autor de um furto de caminhão em São Sebastião do Anta, inclusive com testemunha visualizando o o suspeito subtraindo o automotor via ligação direta e tomando rumo ignorado até a cidade vizinha, fato este ocorrido em 29/04/2023.

No dia seguinte à subtração do caminhão (30/04/2023), ele teria roubado um automóvel utilizando uma faca para coagir a vítima a entregar o veículo, em São Domingos das Dores. Segundo informações, ele teria solicitado uma carona ao proprietário do automóvel e, durante o trajeto, anunciou o assalto, dizendo que mataria a vítima, caso o veículo não lhe fosse entregue.

Após cessar o rastreamento pela Polícia Militar, o Delegado de Polícia responsável pelas investigações instaurou inquérito policial para a devida apuração dos fatos e, tão logo foram confirmados os elementos mínimos de autoria e provada a materialidade delitiva, representou junto ao Poder Judiciário pela expedição de mandado de prisão preventiva em desfavor do investigado.

O indivíduo preso possui extensa ficha criminal, inclusive outros registros pelos crimes de furto e roubo na região. Os veículos foram recuperados e, após vistoria pelo setor de trânsito, foram restituídos aos respectivos proprietários. O suspeito foi encaminhado ao sistema prisional. As investigações serão concluídas nos próximos dias.