Suspeito de estupro é preso pela Polícia Civil

INHAPIM- A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), por intermédio da Delegacia de Polícia em Inhapim, nesta segunda-feira (30), efetuou o cumprimento de mandado de prisão preventiva expedido em desfavor um homem, 40 anos, apontado como suspeito de estupro contra uma mulher, de 57 anos.

No início do mês de setembro chegou ao conhecimento da PCMG informações anônimas noticiando possível crime de estupro praticado na zona rural de Inhapim, ocasião em que prontamente foi determinada a verificação da procedência das informações.

As apurações demonstraram que o investigado, no mês de agosto, ingressou na casa da vítima clandestinamente, enquanto ela estava sozinha, pegou-a pelos braços e a jogou na cama, momento em que passou a agredir a mulher com diversos socos para que ela mantivesse relações sexuais com ele.

Após o ato de violência sexual, o investigado ainda procurou a vítima outras duas vezes, inclusive chegou a oferecer dinheiro pela fresta do portão da residência da vítima para que ela atendesse aos seus desejos sexuais.

Nesse contexto, tão logo foi verificado a veracidade da denúncia anônima foi instaurado inquérito policial e a vítima imediatamente encaminhada ao Instituto Médico Legal para confecção de exame de corpo de delito.

A vítima também apresentou uma camisa que contém possível material biológico do investigado, a qual foi apreendida e submetida à perícia oficial.

No curso das investigações foi noticiado pela filha da ofendida que o mesmo homem, há cerca de três anos, quando ela ainda era adolescente, tinha o hábito de se masturbar próximo a ela olhando para as suas pernas. Diante disso, foi representado pela expedição de mandado de prisão preventiva em face do suspeito.

A ordem de prisão foi cumprida nesta data e o investigado foi encaminhado ao sistema prisional, onde se encontra à disposição da justiça. As investigações serão encerradas nos próximos dias.

A Polícia Civil reforça a importância da colaboração da população, que pode se valer do anonimato para noticiar infrações penais aos órgãos de segurança pública. As denúncias podem ser realizadas pelo Dique 100 do Ministério dos Direitos Humanos e pelo Disque-Denúncia 181.