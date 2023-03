Suspeito de cometer violência doméstica em Bom Jesus do Galho é preso em Timóteo

Nesta terça-feira (28), a PCMG, por meio da Delegacia de Bom Jesus do Galho, deu cumprimento a mandado de prisão e busca/apreensão expedido em desfavor de um homem de 33, suspeito de praticar crime de violência doméstica em desfavor de sua ex-namorada.

Os mandados foram cumpridos na cidade Timóteo, cidade onde o suspeito residia atualmente.

De acordo com o Delegado Sávio Moraes, autoridade policial responsável pelo inquérito policial, durante as investigações foram carreados indícios suficientes de autoria e materialidade dos crimes ameaça, perseguição majorada, violência doméstica contra a mulher, injúria e descumprimento de medida protetiva.

“Diante dos elementos indiciários, as cautelares foram pleiteadas pela PCMG e expedidas pelo Poder Judiciário de Caratinga/MG”, complementou o delegado.

O cumprimento dos mandados fazem parte da Operação Átria, a qual está sendo deflagrada em todo Estado de Minas Gerais com objetivo de combater crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher.

A operação contou com apoio de policiais civis da Delegacia de Timóteo.

Após a formalização as cautelares, o suspeito foi encaminhado ao presídio de Caratinga, onde ficará a disposição da Justiça.