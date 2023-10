Suspeito de cometer tentativa de homicídio tem fazenda incendiada

PIEDADE DE CARATINGA – Nessa última quinta-feira (19), a Polícia Militar registrou uma ocorrência de tentativa de homicídio no córrego Cafelândia, zona rural de Piedade de Caratinga. Porém, a fazenda do suspeito de ser o autor desse crime foi incendiada pouco depois.

TENTATIVA DE HOMICÍDIO

Segundo apurado, a vítima de 41 anos estava em uma motocicleta, quando foi abordada pelo autor de 58 anos, que estava em um carro. O autor desceu do veículo e efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima.

Após cometer o crime, o autor fugiu e a vítima foi socorrida pela própria esposa ao hospital, passando por cirurgia e permanecia internada até o final dessa edição.

Conforme levantamentos feitos pela Polícia Militar, os fatos se deram em virtude de o autor não aceitar uma divisão de terra feita anteriormente, motivando conflitos que foram acompanhados pela PM, inclusive com cumprimento de busca e apreensão na residência do autor em data pretérita e contatos preventivos com as partes.

FAZENDA INCENDIADA

A fazenda do suspeito de cometer o homicídio tentado foi praticamente toda incendiada e o prejuízo, segundo informado por uma familiar que preferiu não se identificar, chega a quase R$ 1,5 milhão.

A reportagem esteve na fazenda na tarde dessa sexta-feira (20), onde conversou com uma familiar do suspeito, que falou do prejuízo e do problema das terras que vem se arrastando por alguns anos.

A fazenda, segundo essa pessoa, pertence ao suspeito e ao irmão dele. O irmão teria direito a 34% das terras, mas não da produção do café. A fazenda teria sido arrendada para terceiros pelo irmão do suspeito, que não está no Brasil. Desde então o suspeito, que já sofreu uma tentativa de homicídio por conta dos conflitos, tenta receber a produção do café da parte que está na terra do irmão. “Ele (suspeito) foi para os Estados Unidos, trabalhou, comprou tudo que tem na fazenda, pagou a produção do café que está na área da terra do irmão, o contrato de arrendação já acabou e não querem devolver o café”, disse a familiar.

A Polícia Militar e a perícia da Polícia Civil estiveram na fazenda, que constatou que o incêndio foi criminoso. Tratores, produção de milho, uma casa e todos os documentos da fazenda foram queimados.

Agora a polícia procura pelo suspeito da tentativa de homicídio e trabalha para identificar a autoria do incêndio na fazenda, para assim fazer a prisão dos responsáveis.