Suspeito de cometer homicídio se apresenta à polícia

Crime aconteceu na última sexta-feira (17). Advogado Alan Gustavo disse que seu cliente agiu por violenta emoção

CARATINGA – Um homem de 26 anos, suspeito de ter assassinado Luiz Henrique Pereira de Souza, 23 anos, na última sexta-feira (17), se apresentou à polícia nessa segunda-feira (20). O advogado Alan Gustavo disse que seu cliente agiu por violenta emoção.

Segundo o advogado Alan Gustavo, nessa segunda-feira seu cliente se apresentou espontaneamente à Polícia Civil. Ele contou que o jovem trabalha diuturnamente para cuidar da família, além de se dedicar a sua profissão, é digital influencer. Conforme o advogado, no dia dos fatos, seu cliente foi acordado pela esposa, e ela o contou que o pai dele havia sido roubado naquela madrugada, e que estava machucado e estava sendo ameaçado pelo autor do roubo. “Ele ficou desesperado com a situação, foi até a casa do pai e constatou que era verdade, que o pai realmente tinha sido roubado e estava machucado. Então, ele identificou o autor desse roubo, que também era morador do bairro, e ele foi atrás do autor do roubo com intuito que o mesmo não ameaçasse o pai, ou não levasse adiante a ameaça de morte. Então ele encontrou a vítima, iniciou um diálogo, pediu que não levasse adiante ameaça. Eles tiveram um desentendimento quando a vítima confirmou a ameaça, e nesse momento de violenta emoção, ele efetuou um único disparou que, infelizmente, ceifou a vida da vítima”, alegou o advogado.

De acordo com o advogado Alan Gustavo, espontaneamente seu cliente entregou a arma do crime, assim como as munições restantes. “Ele responderá por ora em liberdade, tentar mostrar ao judiciário que agiu em violenta emoção. O defendido não possui passagens pela polícia. O defendido temia por sua família, já que a vítima era contumaz na prática de crimes do homicídio”.

O CRIME

Na manhã da última sexta-feira (20), Luiz Henrique Pereira de Souza, de 23 anos, foi morto com um tiro nas costas, na rua Iapu, no bairro Santa Cruz. Segundo populares, ele estava sentado numa calçada quando uma pessoa, numa motocicleta, se aproximou e efetuou disparo de arma de fogo. Luiz Henrique tentou correr, mas caiu poucos metros à frente do local onde estava e morreu.

Após levantamentos, a Polícia Militar explicou que o crime está relacionado a um roubo cometido por Luiz. “Nós conseguimos apurar que o fato havia relação com um roubo do pai do possível autor. A vítima do roubo é mototaxista, e foi acionada para uma corrida até ao Conjunto Habitacional. Chegando lá, o passageiro anunciou o roubo, entrou em luta corporal com o mototaxista e subtraiu dele a carteira contendo documentos. A vítima acionou a PM, mas não aguardou a chegada da equipe. Ele estava nervoso e foi para a sua casa. Uma hora depois, o mototaxista novamente chamou a polícia falando que estava na sua casa, fomos para lá e confirmamos a ligação do cidadão. Porém, quase instantaneamente, recebemos outras ligações dando conta de que havia uma pessoa baleada na rua Iapu. As nossas equipes foram para lá e constataram que o jovem já estava morto. A vítima seria o mesmo autor do roubo a mototaxista”, detalhou o tenente Warley em entrevista concedida na última sexta-feira.

Segundo a polícia, Luiz Henrique foi reconhecido pelo mototaxista. Ele possuía passagens criminais. A vítima era egressa do sistema prisional e cumpria prisão domiciliar sob a fiscalização das autoridades policiais. A PM disse que após o roubo, Luiz Henrique foi para o Morro da Antena e, possivelmente, estava sendo seguido. “Esse cidadão [Luiz Henrique], após o roubo, se dirigiu para o Morro da Antena, porém, ele foi seguido, possivelmente pelo filho da vítima de roubo e foi alvejado por um disparo de arma de fogo pelas costas e veio a óbito no local.”, disse a PM.

De acordo com os militares, após a identificar o suspeito do homicídio, foram localizados um carregador de pistola de calibre.380 com capacidade para 19 munições, um rádio comunicador e um laringofone dentro da sua residência.

Durante as diligências, foi apurado que um amigo do suspeito emprestou uma motocicleta para que ele [suspeito] fugisse. Duas motocicletas, inclusive uma delas utilizada no crime, foram apreendidas.

“Duas motocicletas foram apreendidas. Uma que o suspeito chegou e saiu da residência. Conseguimos abordar esse veículo na região central de Caratinga e o apreendemos. Posteriormente, apreendemos outra motocicleta, provavelmente utilizada no homicídio, uma CG Preta, que inclusive estava no nome da esposa do suspeito”, esclareceu tenente Warley.