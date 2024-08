Suspeito de cometer homicídio em Santa Luzia é preso

CARATINGA- Na noite dessa terça-feira(6), a Polícia Militar prendeu um homem de 32 anos, suspeito de ter cometido um homicídio no distrito de Santa Luzia, zona rural de Caratinga.

Por volta das 17h30, o Centro de Operações da PM recebeu informações sobre o homicídio ocorrido na Avenida José Lopes.

Equipes deslocaram para o local, onde depararam com o corpo de Eli Cizino de Figueiredo, 44 anos, caído no interior de uma barbearia de sua propriedade.

Foi apurado que a vítima estava no interior da barbearia, momento em que um autor usando roupas pretas teria entrado ao local e sem mencionar nada teria efetuado três disparos, todos direcionados a cabeça de Eli.

O local foi isolado e a perícia se fez presente e realizou os seus trabalhos.

Após os trabalhos periciais foi apurado que a vítima foi atingida por disparos de arma de fogo na região do crânio.

Foram iniciados então os trabalhos de levantamento de informações sobre a autoria do crime.

Após diversas diligências a Polícia Militar conseguiu prender o suspeito de 32 anos, na residência de um familiar, onde foram localizadas também as roupas que usou no momento do crime.

Foi apurado que a motivação do crime teria sido passional.